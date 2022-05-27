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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия подписал контракт с топ-клубом Серии А

27 Мая 2022 • 14:47 Комментировать

Полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий на родине за батумское «Динамо», продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» поведал президент грузинского клуба Арчил Беридзе.

По словам руководителя, контракт между футболистом и неаполитанским клубом уже подписан. Детали соглашения будут раскрыты немного позже.

21-летний Кварацхелия поиграл в чемпионате России за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 15 миллионов евро. В составе «Динамо» хавбек сыграл 11 матчей и отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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