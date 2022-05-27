Мальдини: «Отступные за Леау составляют 150 миллионов евро»

Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, сколько придётся выложить за трансфер нападающего Рафаэла Леау.

«В контракте Рафы Леао есть пункт об освобождении на сумму 150 миллионов евро, но мы считаем его неприкасаемым», - заявил Мальдини в интервью Gazetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что португальскую звезду «Милана» хотел бы видеть в своем составе лондонский «Арсенал», который ищет нападающего, способного сыграть как на острие атаки, так и более глубже к центру поля.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.