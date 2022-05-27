Бернардески хочет присоединиться к «Милану» или «Интеру»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески хотел бы продолжить карьеру в «Милане» или «Интере», однако «Наполи» является более реалистичным для него вариантом.

Контракт игрока с «Ювентусом» заканчивается летом и туринский клуб не ведет переговоры о его продлении.

Сам Бернардески заявил, хотел бы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент ни одна из миланских команд не проявляет интереса к игроку. Ранее была информация, что «Наполи» хотел бы подписать футболиста, но клуб отпугивает слишком высокая зарплата полузащитника.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.