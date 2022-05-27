«Ювентус» готов заплатить Ремзи за разрыв контракта

Руководители туринского «Ювентуса» готовы заплатить выходное пособие валлийскому полузащитнику Аарону Ремзи за досрочное расторжение контракта.

По информации инсайдера Николо Скиры, представители туринской команды не могут найти покупателей на 31-летнего валлийского футболиста, так что «старая синьора» хочет договориться с игроком о разрыве контракта. Напомним, что Ремзи получает около семи миллионов евро в год.

Вторую половину этого сезона валлиец провёл в «Рейнджерс». В шотландском чемпионате Ремзи провёл семь матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.