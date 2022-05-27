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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Марцио: «Интер» продаст ключевого футболиста, но им будет не Лаутаро»

27 Мая 2022 • 12:27 Комментировать

Итальянский эксперт Джанлука ди Марцио заявил, что «Интер» не будет жертвовать нападающим Лаутаро Мартинесом для балансировки финансовой отчетности.

Ранее сообщалось, что миланскому клубу придется в летнее межсезонье продать одну из свои звезд, но итальянский эксперт считает, что это будет кто-то из защитников.

«Я думаю — помимо Санчеса и Видаля — это может быть защитник, например Шкриньяр или Бастони. На них есть интерес от «Тоттенхэма». Все будет зависеть от конкретных предложений», - сказал ди Марцио в эфире Sky Sport.

Эксперт считает, что при любых вариантах, главный тренер «Интера» Симоне Индзаги будет иметь боеспособную команду к старту сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джанлука Ди Марцио Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони
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