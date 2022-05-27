Ди Марцио: «Интер» продаст ключевого футболиста, но им будет не Лаутаро»

Итальянский эксперт Джанлука ди Марцио заявил, что «Интер» не будет жертвовать нападающим Лаутаро Мартинесом для балансировки финансовой отчетности.

Ранее сообщалось, что миланскому клубу придется в летнее межсезонье продать одну из свои звезд, но итальянский эксперт считает, что это будет кто-то из защитников.

«Я думаю — помимо Санчеса и Видаля — это может быть защитник, например Шкриньяр или Бастони. На них есть интерес от «Тоттенхэма». Все будет зависеть от конкретных предложений», - сказал ди Марцио в эфире Sky Sport.

Эксперт считает, что при любых вариантах, главный тренер «Интера» Симоне Индзаги будет иметь боеспособную команду к старту сезона.