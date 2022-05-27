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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги вернулся в «Брешию» через два месяца после увольнения

27 Мая 2022 • 11:26 Комментировать

Филиппо Индзаги был восстановлен в должности главного тренера «Брешии» всего через два месяца после его увольнения.

Уход Индзаги из клуба в марте стал неожиданностью, учитывая тот факт, что «Брешия» имела шансы попасть в плей-офф и вернуться в Серию А. Однако тренеру указали на дверь и вместо него пришел Эудженио Корини, который вывел клуб в плей-офф, но уступил «Монце» в полуфинале, что привело теперь уже к его отставке.

Теперь Индзаги снова будет управлять «Брешией». Ранее молодой специалист уже выводил в Серию А «Беневенто» и даже одержал сенсационную победу над «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Брешия Филиппо Индзаги
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