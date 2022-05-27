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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон – о Меньяне: «Лучший вратарь и ключ к успеху «Милана»

27 Мая 2022 • 10:17 Комментировать

Легенда сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал игру вратаря «Милана» Майка Меньяна.

«Меньян – лучший вратарь. Он является одним из ключей к успеху «Милана», - сказал Буффон итальянским СМИ.

Бывший игрок сборной Италии также отметил вклад Тео Эрнандеса, Сандро Тонали, Златана Ибрагимовича и Рафаэла Леау.

«Прогресс Леау показывает, что значит иметь тренера, который может направить вас в нужное русло и создать позитивную атмосферу», - добавил Буффон.

«Милан» в этом сезоне стал чемпионом Италии, опередив «Интер» на два очка. Этот титул Серии А стал первым для клуба за 11 лет.

Меньян провел в Серии А 32 игры, 17 из которых отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джанлуиджи Буффон Майк Меньян
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