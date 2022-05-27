Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сарри подписал новый контракт с «Лацио»

27 Мая 2022 • 07:22 Комментировать

Опытный итальянский наставник «Лацио» Маурицио Сарри подписал новое соглашение с римской командой.

По информации издания Corriere dello Sport, 63-летний итальянский специалист уже подписал с римлянами новый контракт, который рассчитан до лета 2025 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Напомним, что Сарри возглавил «столичных орлов» прошлым летом. До этого тренер работал в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе».

В этом сезоне футболисты «Лацио» под руководством Маурицио Сарри заняли пятую строчку в итальянской чемпионате и завоевали путёвку в Лигу Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется Димарко
07:36 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет, чтобы «Тоттенхэм» подписал Перишича
07:22 · Италия. Серия А
Сарри подписал новый контракт с «Лацио»
06:49 · Италия. Серия А
Перишич не хочет оставаться в «Интере» 1
04:33 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги снова может стать тренером «Брешии»
03:07 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» были вынуждены закрыть сайт, который издевался над «Ромой»
02:44 · Италия. Серия А
Каннаваро вновь претендует на должность тренера «Салернитаны»
02:35 · Италия. Серия А
Мальдини ответил на слухи о возможном уходе звезды «Милана» в «Реал» или «ПСЖ»
01:51 · Италия. Серия А
«Рома» предложит Дзаньоло улучшенный контракт
01:09 · Италия. Серия А
Буффон: «Италия должна верить в Манчини»
26 Мая
22:42 · Италия. Серия А
Буффон ответил, заслуженно ли «Милан» выиграл Серию А
21:16 · Италия. Серия А
«Наполи» сообщил о трансфере защитника из Ла Лиги
20:16 · Италия. Серия А
«Наполи» выкупил игрока из Англии
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бундеслига – самый результативный топ-чемпионат сезона, Ла Лига – последняя
19:55 · Италия. Серия А
Бергоми: «Не думаю, что Дибала прижился бы в команде Моуринью»
Все новости
Рекомендуем