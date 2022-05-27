Сарри подписал новый контракт с «Лацио»

Опытный итальянский наставник «Лацио» Маурицио Сарри подписал новое соглашение с римской командой.

По информации издания Corriere dello Sport, 63-летний итальянский специалист уже подписал с римлянами новый контракт, который рассчитан до лета 2025 года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Напомним, что Сарри возглавил «столичных орлов» прошлым летом. До этого тренер работал в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе».

В этом сезоне футболисты «Лацио» под руководством Маурицио Сарри заняли пятую строчку в итальянской чемпионате и завоевали путёвку в Лигу Европы.