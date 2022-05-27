Перишич не хочет оставаться в «Интере»

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич не хочет подписывать новое соглашение с миланской командой.

По информации инсайдера Маттео Моретто, 33-летний хорватский футболист близок к тому, чтобы уйти из миланского клуба, хотя ещё совсем недавно в прессе ходили разговоры о том, что Перишич максимально близок к подписанию нового контракт с «Интером». Напомним, что действующее соглашение хорвата с миланцами истекает после окончания этого сезона.

В этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью ассистами.