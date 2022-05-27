Фанаты «Лацио» были вынуждены закрыть сайт, который издевался над «Ромой»

«Рома» добилась громкого успеха в Лиге конференций, выиграв турнир после победы в финальном матче над «Фейеноордом». В последний раз римский клуб выигрывал какой-либо трофей в 2008 году, тогда это был Кубок Италии. И поклонники «Лацио» несколько лет назад решили, что называется, «потроллить» злейших конкурентов - они создали сайт, на котором велся отсчет с последнего трофея «Ромы».

Секунды, минуты, дни, месяцы, года - но вот, спустя четырнадцать лет, сайт пришлось закрыть, ибо он потерял актуальность в среду вечером, после того, как команда Жозе Моуринью вернула трофей в Вечный город.