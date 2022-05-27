Каннаваро вновь претендует на должность тренера «Салернитаны»

«Салернитане» удалось спасти свое место в Серии А, и сейчас руководство клуба предложило продление контракта еще на год нынешнему наставнику клуба Давиде Николе. Но он пока не уверен в том, что хочет связать себя еще на год с клубом, и потому руководство принялось подыскивать альтернативные варианты.

Таковым может стать Фабио Каннаваро, который ищет себе достойное место в Европе, сообщает ITASportPress. Обладателя «Золотого мяча-2006» уже не раз в текущем сезоне видели в расположении клуба, что каждый раз порождало слухи о том, что Каннаваро может стать тренером «Салернитаны».

Сейчас подобная перспектива вновь конкретизируется.