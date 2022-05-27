Мальдини ответил на слухи о возможном уходе звезды «Милана» в «Реал» или «ПСЖ»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о возможной продаже одного из ведущих игроков команды Рафаэла Леау.

После успешного сезона 22-летнего вингера связывали с интересом мадридского «Реала» и «ПСЖ», однако Мальдини не видит португальца в другом клубе: «Мы считаем Леау неприкасаемым игроком. Он не продаётся», – ответил известный экс-защитник «россонери», слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Мальдини также рассказал о планах «Милана» на предстоящее трансферное окно: «Мы попытаемся подписать троих топ-игроков, чтобы дать старт нашему победному циклу».