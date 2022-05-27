«Рома» предложит Дзаньоло улучшенный контракт

Автор единственного гола в финале Лиги конференций Николо Дзаньоло в скором времени обсудит новый контракт с «Ромой».

Встреча запланирована на ближайшие несколько дней. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Николо Скиры, «Рома» предложит одному из своих лидеров соглашение на улучшенных условиях. Как сообщалось ранее, 22-летний игрок хочет зарабатывать в римском клубе не менее 4 млн евро в год.

Действующий контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Интерес к вингеру проявляли «Ювентус» и «Милан», а также многочисленные представители Английской премьер-лиги.