Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» предложит Дзаньоло улучшенный контракт

27 Мая 2022 • 01:51 Комментировать
Торино
0:3
Рома
окончен

Автор единственного гола в финале Лиги конференций Николо Дзаньоло в скором времени обсудит новый контракт с «Ромой».

Встреча запланирована на ближайшие несколько дней. Согласно сведениям журналиста-инсайдера Николо Скиры, «Рома» предложит одному из своих лидеров соглашение на улучшенных условиях. Как сообщалось ранее, 22-летний игрок хочет зарабатывать в римском клубе не менее 4 млн евро в год.

Действующий контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Интерес к вингеру проявляли «Ювентус» и «Милан», а также многочисленные представители Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
01:51 · Италия. Серия А
«Рома» предложит Дзаньоло улучшенный контракт
01:09 · Италия. Серия А
Буффон: «Италия должна верить в Манчини»
26 Мая
22:42 · Италия. Серия А
Буффон ответил, заслуженно ли «Милан» выиграл Серию А
21:16 · Италия. Серия А
«Наполи» сообщил о трансфере защитника из Ла Лиги
20:16 · Италия. Серия А
«Наполи» выкупил игрока из Англии
20:11 · Англия. Премьер-лига
Бундеслига – самый результативный топ-чемпионат сезона, Ла Лига – последняя
19:55 · Италия. Серия А
Бергоми: «Не думаю, что Дибала прижился бы в команде Моуринью»
19:49 · Италия. Серия А
Калюлю: «В один момент я стиснул зубы и начал тяжело работать, чтобы пробиться в основу»
19:00 · Италия. Серия А
Индзаги собирается ротировать Онану и Хандановича в следующем сезоне
17:51 · Италия. Серия А
Агент Кьяера: «Он один из лучших защитников в мире, не только в Италии»
17:44 · Италия. Серия А
Видаль: «Футбол – это не рынок рабов, игрокам тоже нужно отдыхать» 2
17:24 · Англия. Премьер-лига
Мората близок к переходу в «Арсенал» 2
17:01 · Италия. Серия А
Рейна: «Поиграю ещё год, а потом завершу карьеру»
16:56 · Италия. Серия А
«Интер» близок к продлению контракта со Шкриньяром
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Милан» получит проценты в случае перехода Пакета в «Ньюкасл»
Все новости
Рекомендуем