«Наполи» выкупил игрока из Англии

Полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Замбо-Ангисса продолжит карьеру в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб решил воспользоваться опцией выкупа игрока за 15 млн евро. Замбо-Ангисса выступает за «Наполи» на правах аренды с августа 2021 года.

Хавбек перешёл в «Фулхэм» в 2018 году из «Марселя» за 24,85 млн евро. Его контракт с английским клубом был рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне за «неаполитанцев» 26-летний камерунец провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Сайт Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.