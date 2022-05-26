Бергоми: «Не думаю, что Дибала прижился бы в команде Моуринью»

Экс-игрок миланского «Интера» Джузеппе Бергоми выразил мнение, что нападающий Пауло Дибала вряд ли смог бы выступать в «Роме» под руководством Жозе Моуринью. Напомним, что аргентинец на данный момент близок к переходу в миланский «Интер» на правах свободного агента.

«Роме» скорее нужен таргетмен. Таковым является Абрахам. Чуть выше у них есть Пеллегрини и Дзаньоло, было бы сложно сочетать этих игроков с Дибалой. Я ничего не имею против Дибалы, он является топ-игроком, он хорошо выступает на позиции нападающего, но всё зависит от тактики и стиля игры», – цитирует Бергоми Football Italia.