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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю: «В один момент я стиснул зубы и начал тяжело работать, чтобы пробиться в основу»

26 Мая 2022 • 19:49 Комментировать

Защитник «Милана» Пьер Калюлю рассказал о своих сложностях в первые времена в составе клуба. Француз заявил, что ему было очень тяжело, когда он не выходил на поле 4 месяца.

«Я поздно дебютировал. Мой первый матч пришёлся на игру против «Спарты» в Лиге Европы. К тому моменту я не играл 4 месяца. Было сложно войти в ритм и влиться в ритм как физически, так и тактически. Здесь другая игра, нежели во Франции. Я не был счастлив, когда не выходил на поле, но в один момент я просто стиснул зубы и начал тяжело работать, чтобы пробиться в основу», – цитирует Калюлю Football Italia.

Напомним, что Калюлю в концовке сезона пробился в основной состав «Милана» и решил кадровые проблемы клуба в обороне.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
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