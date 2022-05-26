Калюлю: «В один момент я стиснул зубы и начал тяжело работать, чтобы пробиться в основу»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю рассказал о своих сложностях в первые времена в составе клуба. Француз заявил, что ему было очень тяжело, когда он не выходил на поле 4 месяца.

«Я поздно дебютировал. Мой первый матч пришёлся на игру против «Спарты» в Лиге Европы. К тому моменту я не играл 4 месяца. Было сложно войти в ритм и влиться в ритм как физически, так и тактически. Здесь другая игра, нежели во Франции. Я не был счастлив, когда не выходил на поле, но в один момент я просто стиснул зубы и начал тяжело работать, чтобы пробиться в основу», – цитирует Калюлю Football Italia.

Напомним, что Калюлю в концовке сезона пробился в основной состав «Милана» и решил кадровые проблемы клуба в обороне.