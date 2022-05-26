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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги собирается ротировать Онану и Хандановича в следующем сезоне

26 Мая 2022 • 19:00 Комментировать

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги будет ротировать голкиперов Самира Хандановича и Андре Онану в следующем сезоне. Ранее многие авторитетные источники подтвердили, что камерунец близок к переходу в стан «нерадзурри».

По информации от Calciomercato, в следующем сезоне Онана и Ханданович будут регулярно подменять друг друга на позиции первого номера в «Интере». Подобная практика наблюдалась в этом сезоне в римском «Лацио», где главный тренер Маурицио Сарри частенько ротировал голкиперов Томаса Стракошу и Пепе Рейну.

Напомним, что Онана в прошлом сезоне пропустил несколько месяцев из-за дисквалификации за употребление допинга. Ранее камерунцем также интересовалась «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Самир Ханданович Андре Онана
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