«Интер» близок к продлению контракта со Шкриньяром

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр в ближайшее время может продлить контракт с «нерадзурри». Игрок сборной Словении готов подписать новое соглашение, которое будет рассчитано до 2027 года.

Напомним, что Милан Шкриньяр перебрался на «Джузеппе Меацца» летом 2017 года из «Сампдории». С тех пор словен выиграл с миланским клубом чемпионский титул Серии А, а также Кубок и Суперкубок Италии.

В этом сезоне Шкринья сыграл за миланский «Интер» 35 поединков под руководством главного тренера Симоне Индзаги. В этих матчах 27-летний футболист забил три гола.

Ранее сообщалось, что в услугах Шкриньяра заинтересован лондонских «Тоттенхэм».