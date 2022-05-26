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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович заявил, что полгода сидел на обезболивающих

26 Мая 2022 • 15:18 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что последние полгода мучился от боли и сидел на таблетках.

На этой неделе 40-летний футболист лег под нож во Франции, чтобы исправить повреждения, вызванные травмой передней крестообразной связки. Восстановление займет около 8 месяцев. В своих соцсетях шведский форвард рассказал о том, как себя чувствовал в последние полгода.

«Последние шесть месяцев я играл без передней крестообразной связки на левом колене. Я смог тренироваться с командой только 10 раз за последние шесть месяцев. Сделал более 20 инъекций. Обезболивающие каждый день. Полгода почти не спал из-за боли», - написал Ибрагимович.

Он отметил, что единственной целью этих мучений было желание «сделать моих товарищей по команде и тренеров чемпионами Италии, потому что я дал им обещание».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 23 игры, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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