«Интер» предложил Мхитаряну контракт до 2024 года

Миланский «Интер» работает над трансфером полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, который летом должен стать свободным агентом, так как его контракт с командой Жозе Моуринью истекает по окончанию сезона.

Журналист Николо Скира сообщает, что миланский «Интер» уже предложил Мхитаряну контракт сроком до 2024 года. Зарплата армянского полузащитника по контракту с «нерадзурри» должна составить 3,5 миллиона евро за сезон + бонусы. Также агент Мхитаряна получит два миллиона евро в качестве комиссионных.

Последнее предложение «Ромы» Мхитаряну составило 3 миллиона евро за сезон. Это значит, что «Интер» согласился предложить 33-летнему армянину на 500 тысяч больше.