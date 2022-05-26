Пьянич – о Кьеллини: «Ненавидел его, как соперника, но как товарищ – он лучший»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич высказал своё мнение о Джорджо Кьеллини, для которого этот сезон стал последним в туринском клубе.

«Если бы мне нужно было выбрать только одного человека для создания команды, первым я бы выбрал Джорджио. Я ненавидел его как соперника», - сказал Пьянич в интервью La Repubblica.

Далее он отметил его человеческие качества.

«Но как товарищ по команде он лучшее, что может быть: отличный лидер, абсолютная безопасность в тылу; он всегда находит нужные слова, неординарный человек», - сказал Пьянич.

Боснийский полузащитник провел в «Ювентусе» четыре сезона с 2016 по 2020 года, сыграв в 122 играх и забив 15 голов.