Агент Дибалы сегодня встретится с руководством «Интера»

Агент нападающего Пауло Дибалы сегодня должен встретится с руководством миланского «Интера», чтобы согласовать последние детали перехода своего клиента на «Джузеппе Меацца». Об этой информации стало известно благодаря Football Italia.

Действующий контракт Дибалы с туринским «Ювентусом» истекает через месяц. Футболист уже давно решил, что хочет перебраться в стан конкурентов «бьянконери» в лице миланского «Интера». При этом аргентинца изначально не интересовали предложения из других чемпионатов.

Дибала на данный момент входит в десятку лучших бомбардиров «Ювентуса» за всю историю. В своём последнем матче за команду аргентинский форвард не сдержал слёз во время прощания с болельщиками.