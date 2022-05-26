«Ювентус» уверен в подписании ди Марии

Руководители туринского «Ювентуса» уверены в том, что этим летом они подпишут соглашение с опытным аргентинским экс-полузащитником «ПСЖ» Анхелем ди Марией.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, представители туринской команды абсолютно уверены в том, что в это летнее трансферное окно они подпишут контракт с 34-летним аргентинским футболистом, который летом станет свободным агентом. Напомним, что последним клубом ди Марии был французский «ПСЖ».

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французской лиге 26 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.