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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» узнал, когда может вернуться Кьеза

26 Мая 2022 • 09:47 Комментировать

Один из лидеров туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза, перенесший хирургическое вмешательство на колене, продолжает восстановление после травмы.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, названы ориентировочные сроки возвращения игрока на футбольное поле. Ожидается, что Федерико сможет снова играть примерно в октябре.

Из-за серьезного повреждения Кьеза успел провести в минувшем сезоне всего 14 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам сезона «старая синьора» финишировала на четвертом месте в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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