«Интер» уже сегодня может закрыть сделку по переходу Дибалы

Руководители миланского «Интера» очень близки к тому, чтобы подписать соглашение со звёздным аргентинским форвардом Пауло Дибалой.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители миланской команды рассчитывают на то, что сделку по переходу 28-летнего аргентинского футболиста удастся закрыть уже сегодня. Напомним, что Дибала перейдёт в «Интер» из туринского «Ювентуса» на правах свободного агента.

В этом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге в составе «старой синьоры» 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.