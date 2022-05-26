Легенда «Ювентуса» Кьеллини подписал контракт с новым клубом

Итальянский ветеран Джорджо Кьеллини, у которого истекло трудовое соглашение с туринским «Ювентусом», трудоустроился за океаном. Новым местом работы 37-летнего футболиста стал «Лос-Анджелес». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Сделка оформлена и подтверждена. Кьеллини стал игроком «Лос-Анджелеса». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, написал журналист.

Кьеллини большую часть своей карьеры провел в туринском «Ювентусе», цвета которого защищал с 2005 по 2022 год. В составе «старой синьоры» Джорджо девять раз становился чемпионом Серии А.