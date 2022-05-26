Дзаньоло: «Возможно, мы сами не осознаём, насколько мы сильны»

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло поделился эмоциями после победного финала в Тиране.

«Я так счастлив, я мечтал с детства выиграть такой трофей. У меня нет слов для болельщиков, они великолепны, и все это для них», — сказал Дзаньоло в интервью Sky Sport Italia.

Футболист забил победный гол и помог команде завоевать первый за долгие годы евротрофей.

«У нас сильная команда, возможно, даже мы не осознаем, насколько мы сильны. Я посвящаю гол моей маме, моему отцу, бабушке и дедушке, моей сестре и всем, кто поддерживал меня в трудные времена», - сказал игрок.

«Рома» выиграла Лигу конференций, обыграв в финале «Фейеноорд» со счетом 1:0.