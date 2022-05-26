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Чемпионат Италии. Серия А

Залевски: «Мы заслужили этот трофей»

26 Мая 2022 • 08:10 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Никола Залевски поблагодарил Жозе Моуринью за возможность выиграть первый трофей в карьере.

«Тренер просто сказал мне, что у меня появится возможность, и я должен максимально использовать ее, что я и сделал. Думаю, мы все заслужили этот трофей», - сказал Залевски после победного матча с «Фейеноордом».

Совсем недавно у футболиста были проблемы со здоровьем, а сам он потерял отца.

«Если бы мне пришлось назвать одного человека, который помог мне, это был бы тренер. Если бы я мог назвать многих, это были бы все мои товарищи по команде, клуб и те, кто поддерживал меня. Надеюсь, это только начало», - сказал полузащитник.

В финале Лиги конференций «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Никола Залевски
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