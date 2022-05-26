Залевски: «Мы заслужили этот трофей»

Полузащитник «Ромы» Никола Залевски поблагодарил Жозе Моуринью за возможность выиграть первый трофей в карьере.

«Тренер просто сказал мне, что у меня появится возможность, и я должен максимально использовать ее, что я и сделал. Думаю, мы все заслужили этот трофей», - сказал Залевски после победного матча с «Фейеноордом».

Совсем недавно у футболиста были проблемы со здоровьем, а сам он потерял отца.

«Если бы мне пришлось назвать одного человека, который помог мне, это был бы тренер. Если бы я мог назвать многих, это были бы все мои товарищи по команде, клуб и те, кто поддерживал меня. Надеюсь, это только начало», - сказал полузащитник.

В финале Лиги конференций «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счетом 1:0.