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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: Моуринью один такой

26 Мая 2022 • 07:30 Комментировать

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Мостовой сказал «Чемпионату», что португальский специалист один такой, ведь в футболе сейчас нет таких тренеров, которые постоянно выигрывают трофеи. Экс-игрок отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как Моуринью работает не в «Сассуоло» или «Осасуне», а в больших клубах, у которых всё хорошо с финансами.

Напомним, что «Рома» под руководством Моуринью в этом сезоне выиграла Лигу конференций. В финале римский клуб обыграл «Фейеноорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Александр Мостовой
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