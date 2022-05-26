Мостовой: Моуринью один такой

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Мостовой сказал «Чемпионату», что португальский специалист один такой, ведь в футболе сейчас нет таких тренеров, которые постоянно выигрывают трофеи. Экс-игрок отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как Моуринью работает не в «Сассуоло» или «Осасуне», а в больших клубах, у которых всё хорошо с финансами.

Напомним, что «Рома» под руководством Моуринью в этом сезоне выиграла Лигу конференций. В финале римский клуб обыграл «Фейеноорд».