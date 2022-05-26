Жиру обратился к Ибрагимовичу, перенёсшему операцию

Нападающий «Милана» Оливье Жиру обратился к своему одноклубнику Златану Ибрагимовичу, выбывшему на длительный срок из-за травмы крестообразных связок колена.

«Ибра, желаю тебе скорейшего выздоровления. Брат, ты вернешься еще сильнее», - говорится в сообщении француза в социальных сетях.

40-летний Ибрагимович перенес хирургическое вмешательство, из-за которого рискует пропустить около восьми месяцев.

В минувшем сезоне чемпионата Италии шведский голеадор принял участие в 23 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.