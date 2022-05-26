Капелло поведал, что нужно «Милану» для побед в Лиге чемпионов

Итальянский «Милан» в блестящем стиле вернул себе чемпионский титул в Серии А, выиграв Скудетто после одиннадцати лет ожидания. Бывший наставник клуба Фабио Капелло, прославившийся своей прагматичной манерой добывать результат, рассказал, что нужно для того, чтобы стал успешным и в Лиге чемпионов. Капелло знает, о чем говорит - в 90-е годы он выводил «Милан» в финал Лиги чемпионов три сезона кряду.

- Не видел никогда таких торжеств, с тысячами людей на улицах. Это закономерно после такого сезона. «Милан» создал отличный базис, я вижу уже повзрослевшую команду, жаждущую успеха. В Европе все, конечно же, будет сложнее. Дело в том, что это «Милан», который ориентирован на будущее, на завтра. А в Лиге чемпионов играть надо сегодня. Или, иными словами, нужны игроки с опытом выступлений в Лиге чемпионов, а не футболисты, которые будут учиться. Но если руководство сделает грамотные приобретения, то «Милан» может взорвать бомбу и там, - цитирует Капелло La Gazzetta Dello Sport.