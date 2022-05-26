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Чемпионат Италии. Серия А

В «Кальяри» опровергли слухи о продаже клуба

26 Мая 2022 • 00:47 Комментировать

«Кальяри» провел плохой сезон, команда опустилась в Серию Б итальянского чемпионата. В последнее время в итальянской печати появлялись слухи о возможной продаже клуба, однако они, как утверждает его нынешнее руководство, лишены почвы. Пресс-служба «Кальяри» выпустила коммюнике, в котором высказывается точка зрения на это.

- Клуб «Кальяри» полностью опровергает слухи о возможной его продаже холдингу Citic Holding IF Group LLC, они появились в различных источниках, - гласит публикация «Кальяри».

Островитяне лишь один раз становились чемпионами Италии, это было более полувека тому назад - в 1970 году.
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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри
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