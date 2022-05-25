Дзаньоло стал самым молодым итальянцем, забившим в финале крупного европейского турнира после Дель Пьеро

В эти минуты проходит финальный матч Лиги конференций, в котором «Рома» играет с «Фейеноордом». Встреча проходит в столице Албании (Тиране).

На 32-й минуте полузащитник «Ромы» Джанлука Манчини подал в штрафную площадь «Фейеноорда», где борьбу за позицию выиграл форвард Николо Дзаньоло, и поразил ворота соперников.

По данным Opta, 22-летний Дзаньоло (22 года, 327 дней) стал самым молодым итальянским игроком, забившим в финале крупного европейского турнира после Алессандро Дель Пьеро (22 года 200 дней). Напомним, легенда «Ювентуса» забил дортмундской «Боруссии» в 1997 году.

В матче «Рома» - «Фейеноорд» завершился первый тайм, счёт 1:0 в пользу итальянской команды.