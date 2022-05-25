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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» интересуется Бернардески, но клуб пугает зарплата футболиста

25 Мая 2022 • 22:30 Комментировать

Федерико Бернардески с 30 июня станет свободным агентом и ищет варианты с продолжением карьеры.

Итальянский вингер не стал продлевать контракт с «Ювентусом», он хочет сменить обстановку. По данным Fichajes, футболистом интересуется «Наполи». Но, итальянский клуб отпугивает желаемая зарплата (4 миллиона евро) 28-летнего игрока.

В сезоне-2021/22 Бернардески сыграл в 36 матчах за «старую сеньору», в которых отметился двумя голами и отдал шесть результативных передач.

Он защищал цвета «Ювентуса» с 2017 года, до этого он выступал в «Фиорентине». В составе «чёрно-белых» он трижды становился чемпионом Италии, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Наполи Федерико Бернардески
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