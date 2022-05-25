«Наполи» интересуется Бернардески, но клуб пугает зарплата футболиста

Федерико Бернардески с 30 июня станет свободным агентом и ищет варианты с продолжением карьеры.

Итальянский вингер не стал продлевать контракт с «Ювентусом», он хочет сменить обстановку. По данным Fichajes, футболистом интересуется «Наполи». Но, итальянский клуб отпугивает желаемая зарплата (4 миллиона евро) 28-летнего игрока.

В сезоне-2021/22 Бернардески сыграл в 36 матчах за «старую сеньору», в которых отметился двумя голами и отдал шесть результативных передач.

Он защищал цвета «Ювентуса» с 2017 года, до этого он выступал в «Фиорентине». В составе «чёрно-белых» он трижды становился чемпионом Италии, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.