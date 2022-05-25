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«Наполи» хочет купить лидера полузащиты «Вероны»

25 Мая 2022 • 20:32 Комментировать

Полузащитник «Вероны» Антонин Барак может перейти в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанский клуб начал переговоры с агентами игрока, в котором главный тренер «аззури» Лучано Спаллетти видит усиление в среднюю линию команды.

Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Тоттенхэма», «Интера» и «Милана».

Барак перешёл в «Верону» в 2020 году из «Удинезе». Вначале он год отыграл на правах аренды, после чего был выкуплен «жёлто-синими» за шесть млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний чех провёл за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Антонин Барак
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