Рибери останется в «Салернитане» ещё на один сезон

Французский полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери не собирается завершать карьеру и сыграет ещё один сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главным условием для 39-летнего футболиста стало то, что «Салернитана» осталась в Серии А. Таким образом, в контракте Рибери был активирован пункт об автоматическом продлении контракта, если команда останется в лиге.

В прошедшем сезоне Рибери сыграл за «Салернитану» 22 матча в чемпионате Италии и отметился тремя голевыми передачами. Его команда смогла остаться в Серии А лишь в последнем 38-м туре чемпионата Италии.

Ранее француз признался, что после завершения карьеры хочет работать тренером.