Маротта: «Задача «Интера» на следующий сезон – попадание в топ-4»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о целях клуба на следующий сезон. По словам Маротты, команда будет бороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Чемпионство – это замечательно, но в первую очередь мы собираемся финишировать в топ-4. Давайте не забывать, что это место даёт нам не только право сыграть в Лиге чемпионов, а и приносит нам много денег», – цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Интер» финишировал на втором месте в Серии А и не смог защитить чемпионский титул. Скудетто забрал «Милан», который опередил соседей из «Интера» на два очка.