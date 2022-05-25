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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери останется в «Салернитане»

25 Мая 2022 • 19:25 Комментировать

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери продолжит выступать за итальянскую команду в следующем сезоне. В контракте француза активировался пункт о продлении на один год из-за того, что клуб остался в Серии А по итогам сезона.

Напомним, что Рибери перешёл в «Салернитану» летом прошлого года. Футболист перебрался в стан аутсайдера Серии А из «Фиорентины». В этом сезоне француз отметился тремя результативными передачами в чемпионате.

Ранее президент «Салернитаны» заявил, что мечтает пригласить в команду форварда Эдинсона Кавани. Таким образом в следующем сезоне в нападении клуба может выступать сразу два ветерана, которым уже за 35.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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