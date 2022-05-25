Президент «Салернитаны» мечтает о переходе Кавани

Президент «Салернитаны» Данило Ерволино рассказал о том, что мечтает пригласить в клуб нападающего Эдинсона Кавани, который после ухода из «Манчестер Юнайтед» стал свободным агентом.

«Вариант с Кавани пришёл ко мне во сне. Он игрок, которого хотят видеть в своём составе множество топ-клубов Европы. Он хочет играть в Лиге чемпионов, но двери «Салернитаны» для него открыты. Я мечтаю, чтобы он играл за нас», – цитирует президента «Салернитаны» Football Italia.

Напомним, что Кавани ранее выступал в Серии А за «Наполи» и «Палермо». Уругвайский форвард может вернуться в Италию в это межсезонье на правах свободного агента.