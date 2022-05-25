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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович готов продолжить игровую карьеру

25 Мая 2022 • 17:48 Комментировать

Нападающий Златан Ибрагимович продолжит игровую карьеру вопреки травме, из-за которой будет вынужден пропустить 7-8 месяцев. Напомним, что шведу предстоит сделать операцию на колене, которая выведет его из строя на долгое время.

По информации Николо Скиры, Ибрагимович готов продолжить игровую карьеру несмотря на травму. «Милан», в свою очередь, хочет предложить 40-летнему нападающему новый контракт сроком ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что альтернативным вариантом для Златана в случае завершении футбольной карьеры является работа агентом. Шведу пришлось отложить эту возможность как минимум на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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