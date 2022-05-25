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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт готов продлить контракт с «Ювентусом»

25 Мая 2022 • 14:48 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт готов продлить контракт со своим клубом. Об этом твердит итальянский ресурс Calciomercato. Ранее сообщалось, что «старая синьора» намерена предложить нидерландцу новое соглашение сроком до 2025 года, тогда как его нынешний контракт рассчитан до 2025.

Покойный Мино Райола, являющийся агентом де Лихта, ранее заявлял, что его клиент хочет покинуть команду летом 2022 года. Тем не менее, теперь приоритеты воспитанника амстердамского «Аякса» изменились.

Сообщается, что в новом контракте де Лихта с клубом должна быть прописана сумма отступных. О размерах этой цифры пока неизвестно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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