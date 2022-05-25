Пиоли: «Я тренер, который хочет понять, с кем имеет дело»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ещё раз окинул взглядом чемпионский сезон и высказал мнение по некоторым вопросам.

О лучших комплиментах, которые он получил: «Когда игроки обнимают меня, я чувствую их уважение. Это лучшие комплименты».

Об игроках: «Я думаю, что я тренер, который хочет понять, с кем имеет дело. Тот, кто понимает, что они - люди, а не просто игроки. Я многого жду от своих игроков, но я также тренер, который любит понимать и знать чувства своих футболистов».

О следующем сезоне: «Будет много эмоций и много позитива. Мы должны играть с желанием быть конкурентоспособными в Италии и Европе. Это потребует большой решимости и подготовки».

В этом сезоне «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии, опередив по итогам чемпионата «Интер» на 2 очка.