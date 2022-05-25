Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Я тренер, который хочет понять, с кем имеет дело»

25 Мая 2022 • 13:49 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ещё раз окинул взглядом чемпионский сезон и высказал мнение по некоторым вопросам.

О лучших комплиментах, которые он получил: «Когда игроки обнимают меня, я чувствую их уважение. Это лучшие комплименты».

Об игроках: «Я думаю, что я тренер, который хочет понять, с кем имеет дело. Тот, кто понимает, что они - люди, а не просто игроки. Я многого жду от своих игроков, но я также тренер, который любит понимать и знать чувства своих футболистов».

О следующем сезоне: «Будет много эмоций и много позитива. Мы должны играть с желанием быть конкурентоспособными в Италии и Европе. Это потребует большой решимости и подготовки».

В этом сезоне «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии, опередив по итогам чемпионата «Интер» на 2 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
14:14 · Англия. Премьер-лига
Эвра – о Погба: «Все его критикуют, но сейчас он играет лучше, чем в «Ювентусе»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» готовы сделать предложение Перишичу
13:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Я тренер, который хочет понять, с кем имеет дело»
13:21 · Италия. Серия А
Флоренци: «В «Милане» должны быть опытные игроки для баланса»
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Бастони
12:09 · Италия. Серия А
«Реал» собрался купить Леау, но получил отказ от «Милана»
12:02 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» сразятся за полузащитника сборной Бельгии
11:22 · Англия. Премьер-лига
Абрахам - о возвращении в АПЛ: «Никогда не знаешь, что принесёт будущее»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Был прав о проблемах в «Юнайтед», но чему тут радоваться»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Балотелли отреагировал на чемпионства «Манчестер Сити» и «Милана»
10:53 · Италия. Серия А
Бастони: «Спасибо товарищам по команде за незабываемый сезон»
10:52 · Италия. Серия А
«Лацио» продлил контракт с 39-летним футболистом
08:05 · Италия. Серия А
«Атлетико» начал переговоры по поводу трансфера защитника «Удинезе»
07:49 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» назвал условия продажи Милинковича-Савича
07:35 · Италия. Серия А
Тренер «Лиона»: Моуринью всегда занят созданием конфликтов и драмы
Все новости
Рекомендуем