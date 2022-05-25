Флоренци: «В «Милане» должны быть опытные игроки для баланса»

Защитник «Милана» Алессандро Флоренции прокомментировал чемпионство «Милана», а также подчеркнул важность иметь в составе опытных игроков.

«Мы, более опытные игроки, понимали значимость последней игры больше, чем более молодые, которые, возможно, еще не поняли, что произошло. У нас всегда был важный баланс. В матче с «Аталантой» мы никогда не думали о ничьей, мы играли только на победу», - заявил защитник.

Также он сравнил полузащитника «Милана» Сандро Тонали со своим бывшим одноклубником Даниэле де Росси.

«Милан» в этом сезоне, впервые за 11 лет, выиграл чемпионат Италии, обогнав «Интер» на 2 очка.