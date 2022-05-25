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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» собрался купить Леау, но получил отказ от «Милана»

25 Мая 2022 • 12:09 Комментировать

После того, как нападающий Килиан Мбаппе отказал «Реалу» и сенсационно продлил контракт с «ПСЖ», мадридский клуб активно включился в борьбу за других европейских звезд.

«Реал» обратился к «Милану» с предложением выкупить трансфер полузащитника Рафаэла Леау, сообщает La Gazzetta dello Sport. Испанцы готовы были заплатить сумму в размере 120 миллионов евро, но получили отказ.

В самом «Милане» ранее заявили, что стремятся к продлению соглашения со своей звездой до 2026 года.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Рафаэл Леау
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