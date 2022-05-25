«Интер» и «Милан» сразятся за полузащитника сборной Бельгии

Талантливый бельгийский полузащитник Шарль де Кателаре может перебраться в итальянскую Серию А. По сообщениям портала Goal.com, заинтересованность в подписании 21-летнего футболиста проявляет «Милан».

Представители «россонери» уже вступили в переговорный процесс с агентом игрока. Также заполучить де Кателаре хочет другой миланский гранд – «Интер». Клубы поборются за Шарля в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии полузащитник сыграл 38 поединков, отметившись 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.