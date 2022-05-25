Бастони: «Спасибо товарищам по команде за незабываемый сезон»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поблагодарил одноклубников и фанатов за поддержку и подвёл итоги сезона.

«Спасибо клубу, моим товарищам по команде и болельщикам за то, что помогли сделать эти месяцы еще более особенными и незабываемыми», - написал Бастони в своих соцсетях.

В этом сезоне «Интер» занял второе место в Серии А, но одержал победы в Кубке и Суперкубке Италии.

«Вы не можете изменить прошлое, но всегда можете сделать все возможное, чтобы будущее было лучше и красочнее», - отметил защитник.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.