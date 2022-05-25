Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бастони: «Спасибо товарищам по команде за незабываемый сезон»

25 Мая 2022 • 10:53 Комментировать

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поблагодарил одноклубников и фанатов за поддержку и подвёл итоги сезона.

«Спасибо клубу, моим товарищам по команде и болельщикам за то, что помогли сделать эти месяцы еще более особенными и незабываемыми», - написал Бастони в своих соцсетях.

В этом сезоне «Интер» занял второе место в Серии А, но одержал победы в Кубке и Суперкубке Италии.

«Вы не можете изменить прошлое, но всегда можете сделать все возможное, чтобы будущее было лучше и красочнее», - отметил защитник.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
11:15 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Был прав о проблемах в «Юнайтед», но чему тут радоваться»
10:58 · Англия. Премьер-лига
Балотелли отреагировал на чемпионства «Манчестер Сити» и «Милана»
10:53 · Италия. Серия А
Бастони: «Спасибо товарищам по команде за незабываемый сезон»
10:52 · Италия. Серия А
«Лацио» продлил контракт с 39-летним футболистом
08:05 · Италия. Серия А
«Атлетико» начал переговоры по поводу трансфера защитника «Удинезе»
07:49 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» назвал условия продажи Милинковича-Савича
07:35 · Италия. Серия А
Тренер «Лиона»: Моуринью всегда занят созданием конфликтов и драмы
07:30 · Италия. Серия А
Известно, где Ханданович проведёт следующий сезон
07:12 · Италия. Серия А
Платини поблагодарил «Ювентус» за возвращение интереса к чемпионату Италии
06:11 · Италия. Серия А
Платини поздравил «Милан» с чемпионским титулом
05:13 · Италия. Серия А
Экс-защитник «Милана» и «Интера»: «Меньян лучше Доннаруммы»
04:07 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Интера» пояснил, почему клуб проиграл чемпионат Италии
03:25 · Италия. Серия А
Балотта уверен, что Ханданович останется главным вратарём «Интера»
00:15 · Италия. Серия А
Бремер собирается выступать за сборную Италии
00:09 · Италия. Серия А
Лоренцо Пеллегрини о финале Лиги конференций: «Большего и желать нельзя»
Все новости
Рекомендуем