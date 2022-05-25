Президент «Лацио» назвал условия продажи Милинковича-Савича

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито рассказал журналистам о том, при каких условиях готов отпустить в другую команду сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Лотито сказал, что многие большие клубы хотят заполучить в свои ряды сербского футболиста и это вполне нормально. Президент «Лацио» отметил, что готов будет отпустить Милинковича-Савича только в том случае, если от одной из топ-команд поступит действительно огромное предложение, которое всех устроит.

Напомним, что в этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 37 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и 11 ассистами.