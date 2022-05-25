Тренер «Лиона»: Моуринью всегда занят созданием конфликтов и драмы

Наставник французского «Лиона» Петер Бош рассказал журналистам о том, что думает по поводу главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Бош сказал, что Моуринью нарцисс, который всегда занят созданием конфликтов и драмы. Тренер «Лиона» отметил, что португальский специалист готов пойти на всё для того, чтобы извлечь выгоду для себя, даже если нужно совершить очень жалкие и бесстыдные поступки.

Напомним, что «Рома» под руководством Моуринью в этом сезоне заняла шестую строчку в итальянском чемпионате. Римский клуб также сегодня сыграет в финале Лиги конференций с «Фейеноордом».