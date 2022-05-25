Известно, где Ханданович проведёт следующий сезон

Страж ворот миланского «Интера» Самир Ханданович вскоре поставит подпись под новым трудовым соглашением с «нерадзурри». Согласно сведениям журналиста Фабрицио Романо, до конца этой недели стороны продлят сотрудничество.

Новый трудовой договор 37-летнего словенца с миланским грандом будет рассчитан до середины 2023 года. По условиям соглашения, заработная плата Хандановича будет сокращена. В настоящий момент о получает четыре миллиона евро в год.

Самир защищает ворота «Интера» с 2012 года. В минувшем сезоне Серии А он провел 37 матчей и пропустил 30 мячей.