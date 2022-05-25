Платини поблагодарил «Ювентус» за возвращение интереса к чемпионату Италии

После долгих лет абсолютной гегемонии туринского «Ювентуса» в чемпионат Италии вернулись интрига и интерес - последние два года выигрывают другие клубы, сперва «Интер», а в нынешнем сезоне - «Милан». Бывшая звезда «Ювентуса» Мишель Платини поблагодарил «старую синьору» за то, что чемпионат Италии снова интересен.

- Симпатично со стороны «Ювентуса» дать и другим возможность выиграть что-то. Возможно, это очень мудро, ведь интерес к чемпионату падал, и это било и по самому «Ювентусу», - считает Платини в интервью Golf & Country Club.

Прошедший чемпионат итальянской Серии А туринский «Ювентус» закончил на четвертом месте.